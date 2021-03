Première surprise des tests MotoGP de Losail (Qatar): le meilleur temps de cette longue journée – 7 heures de travail – pour l’Aprilia d’Aleix Espargaró qui, non content d’avoir été le plus rapide, a aussi impressionné par son rythme.

Deuxième surprise: le deuxième chrono d’un pilote de test, l’Allemand Stefan Bradl, qui travaille pour Honda et qui, parallèlement à ce rôle, est le remplaçant désigné de Marc Márquez.

Pas de surprises, en revanche, pour ce qui concerne la MotoGP la plus rapide en ligne droite: toutes les Ducati Desmosedici ont toutes passé la barre des 340 km/h et l’Australien Jack Miller a même été «radarisé» à 350,6 km/h. Enfin, la journée a été compliquée pour Pol Espargaró (17e) qui découvrait la Honda et pour Danilo Petrucci (23e), qui pilotait pour la première fois la KTM.