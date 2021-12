Armée suisse : Tests obligatoires, congés suspendus: l’armée va vivre dans une bulle

Les recrues qui vont débuter leur service en janvier seront soumises à des règles strictes afin d’éviter de propager l’épidémie.

«Les sorties et congés seront suspendus pendant au moins tout le mois de janvier pour les écoles de recrues et de cadres ainsi que les services de perfectionnement de la troupe. Par cette décision, on évite que le virus soit transmis de la population civile aux militaires et inversement», ajoutent-elles encore.