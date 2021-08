Coronavirus en Suisse : Tests PCR assurés pour la rentrée scolaire

En juillet dernier, plusieurs cantons ont dû cesser les tests PCR à large échelle, certains kits ayant été contaminés par des germes. Une solution de rechange a été trouvée pour la rentrée scolaire.

Mais les parents, inquiets pour la rentrée, peuvent être rassurés : neuf (BE, FR, ZH, JU, LU, SH, SZ, ZG et VS) des treize cantons concernés ont réussi à trouver une solution de secours, déjà approuvée par Swissmedic. Cela en organisant les tests à l’aide de la plateforme Together We Test, mise en place par le groupe de cliniques privées Hirslanden pour livrer des tests aux entreprises et écoles. Un nouveau fournisseur, Ender Diagnostics a ainsi pu être trouvé et a déjà été approuvé par Swissmedic. Les cantons des Grisons et d’Argovie pourront également effectuer les tests. Le premier grâce à un stock de réserve, le second grâce à un nouveau fournisseur.