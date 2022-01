Neuchâtel / Yverdon-Les-Bains (VD) – Tests PCR, le grand écart entre Neuchâtel et Yverdon

Après un week-end passé avec leurs amis respectifs, Lya (21 ans), Joël* (20 ans) et Noé (18 ans) ont appris le début de la semaine suivante qu’une partie des personnes qu’ils avaient fréquentées souffraient des symptômes du COVID-19 et/ou avaient été déclarées positives. Tous trois se sont alors autotestés et ont obtenu des résultats négatifs. Noé a toutefois été prié par son employeur d’observer une quarantaine préventive et de se soumettre à un test PCR. Il a pris rendez-vous au centre de dépistage de la Maladière, à Neuchâtel, le mardi matin. Une semaine plus tard, il n’avait toujours pas reçu le verdict. La nuit de mardi à mercredi, Lya a ressenti les symptômes du COVID-19. Elle s’est dès lors isolée et a pris rendez-vous au drive-in des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois à Yverdon. Elle a été testée le jeudi matin et a reçu le résultat, positif, le soir-même.