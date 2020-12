Coronavirus : Tests PCR: pagaille des prix et marché noir

Les Fêtes sont synonymes de ruée vers les tests PCR, exigés par certains pays comme droit d’entrée. Or, la pagaille sur les prix règne, au détriment de la lutte contre la pandémie, selon certains spécialistes.

Et ce n’est pas le prix le plus élevé dans le monde, loin de là. Selon une étude du courtier en assurances April International, un test PCR peut ainsi aller de 54 euros en moyenne en France à 153 euros aux États-Unis, 250 euros au Royaume-Uni, et même 347 euros au Japon.

Un sésame pour voyager

En Espagne, le coût du test est pris en charge s’il est prescrit par un médecin. Les personnes décidant d’elles-mêmes de faire un test doivent se tourner vers le secteur privé, où il est facturé entre 115 et 180 euros, selon l’organisation de consommateurs OCU. Voire plus: une journaliste de l’AFP s’est ainsi vu proposer des tests à 250 euros en Andalousie.

Coût réel?

Les laboratoires de biologie et les fabricants demeurent discrets sur leurs politiques tarifaires et quant au coût de revient réel des tests.

Selon une étude datant de juillet 2020 de l’organisation Épicentre, qui soutient les activités épidémiologiques de l’ONG Médecins sans frontières, «le coût d’un test PCR se situe entre 15 et 25 euros en fonction des méthodes et des volumes, uniquement le prix des réactifs et des consommables, sans le matériel de prélèvement type écouvillons», et sans tenir compte des salaires du personnel qui les administre, des masques et charlottes, des installations…