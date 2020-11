A Genève, la question du nombre de lits encore disponibles aux soins intermédiaires et intensifs, ainsi que d'un possible tri des patients faute de place est sur toutes les lèvres au fur et à mesure que le nombre de personnes hospitalisées s'accroît. Vendredi, «545 malades du Covid-19 étaient pris en charge par les établissements de santé genevois», a annoncé la médecin cantonale Aglaé Tardin. Parmi elles, 80 se trouvent aux soins intermédiaires et intensifs. «Ce pic est plus élevé que celui connu lors de la première vague, alors que nous étions confinés depuis deux semaines», a rappelé Aglaé Tardin, qualifiant cette deuxième vague de plus sévère que la première. Le directeur de la Santé, Adrien Bron a dit «retenir son souffle pour les dix prochains jours. Le système de santé est poussé dans ses retranchements». Vendredi, il a précisé que les limites matérielles à l'accueil de nombreux patients étaient «élastiques, mais que le nombre de personnes compétentes pour s'en occuper était lui limité. Cette barrière est estimée à 800 patients.» Quant à savoir si un tri sacrifiant est d'ores et déjà opéré à Genève, la médecin cantonale a indiqué que les directives anticipées étaient encouragées, et pas uniquement en temps de Covid. A savoir que tout un chacun, mais en particulier les personnes âgées ou malades, peuvent, si elles le souhaitent, émettre des volontés concernant le type de prise en charge médicale dont elles souhaitent bénéficier. En somme, si elles désirent que leur vie soit préservée au prix de traitements lourds et invasifs ou si elles préfèrent se tourner vers des soins palliatifs.