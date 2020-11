Coronavirus : Tests rapides pas disponibles avant 15 jours en Suisse

Les pharmacies ne disposeront pas avant deux semaines de ces tests annoncés pour ce lundi et qui permettent de détecter le Covid en 15 minutes.

Ce délai s’explique notamment par la nécessité de former le personnel aux procédures correctes.

Les tests rapides, qui détectent la présence du Covid-19 en 15 minutes, devaient être disponibles dès lundi, selon le Conseil fédéral mercredi dernier. Mais pour l’heure, on ne les trouve pas encore en pharmacie.

Ce délai s’explique notamment par la nécessité de former le personnel aux procédures correctes. Par exemple, la gestion de l’attente entre le test et le résultat, ou l’annonce de ce dernier aux autorités sanitaires, a expliqué le médecin du canton de Zoug et président de l’Association des médecins cantonaux (VKS), Rudolf Hauri, lundi à Keystone-ATS.