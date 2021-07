Rentrée scolaire - Tests réguliers pour les élèves: une idée source de tensions

Alors que la rentrée scolaire se prépare, les discussions sont toujours vives au sommet. Comme le raconte la «Schweiz am Wochenende», il y a désaccord entre Alain Berset et la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Le Conseil fédéral, conscient que le variant Delta est déjà source d’une rapide augmentation du nombre de cas, veut à tout prix éviter que la rentrée ne provoque une flambée de l’épidémie.

«Laissez-nous faire notre travail»

Dernièrement, Alain Berset a réitéré sa demande: non seulement le variant Delta rend la situation plus tendue, mais les mesures ont été largement levées et le virus circulera d’autant plus. La CDIP, elle, maintient sa position: les cantons ont déjà mis beaucoup de mesures en place et ils décideront en fonction de la situation épidémique sous quelles modalités ils mèneront des tests de masse.