Lausanne : Têtes d’élèves infestées de poux et produits traitants en pénurie

La pénurie des produits anti-poux en pharmacie complique la vie des familles tant ces bestioles se transmettent facilement et s’enlèvent difficilement.

Pas alarmant mais fort désagréable et dégoûtant! C’est ainsi qu’on pourrait résumer l’infestation cyclique de poux qui sévit notamment à Lausanne, depuis plusieurs mois. Cette année, le phénomène prend une certaine ampleur à cause d’un contexte mondial, où la fabrication et la livraison des produits n’épargnent pas la chaîne de production des médicaments. C’est ainsi que les produits traitants contre ces parasites sont en pénurie dans les pharmacies romandes.