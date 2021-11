Suisse - Tétraplégique à cause du coronavirus: «Je regarde vers l’avenir»

Un Alémanique de 39 ans a attrapé le coronavirus en décembre 2020. Au début, la maladie s’est déroulée sans grandes complications. «Mais j’ai commencé à avoir de fortes nausées après six jours. Mon cousin a dû m’emmener à l’hôpital.» Ensuite, c’est le gros trou noir. Le trentenaire, qui a passé six semaines dans un coma, ne se souvient de rien. «En me réveillant, j’étais soudainement paralysé. Ça m’a fait peur.»

«Une vie plus normale»

Zeljko Raduljevic est soigné au centre suisse des paraplégiques de Nottwil (LU) depuis février. Pendant des mois, il n’a pas pu respirer par soi-même parce que son diaphragme ne fonctionnait plus normalement. Or, avec le temps, son état s’est amélioré. Il parvient désormais à bouger le haut de ses bras et ses cuisses. Sa thérapie stationnaire prendra fin à la mi-novembre. «Je me réjouis que ma vie devienne à nouveau un peu plus normale.» Pour lui, il est important de rester positif: «Je regarde vers l’avenir.»

«Sur le bon chemin»

Michael Baumberger, expert en médecine physique et de réadaptation, ignore si Zeljko Raduljevic guérira un jour complètement. «Mais il se trouve sur le bon chemin.» Et d’ajouter: «Ces paralysies peuvent apparaître lorsqu’une maladie ou une opération se déroule de manière grave. Dans le cas de monsieur Raduljevic, il s’agissait du coronavirus.» Le médecin note qu’il est aussi possible que la moelle osseuse soit directement endommagée par le Covid-19. Mais selon lui, il s’agit de cas extrêmement rares.