Têtue, Sabrina Ouazani va au bout des choses

Sabrina Ouazani apprend à se battre dans «Kung-Fu Zohra». DR

Elle a fait ses premiers pas au cinéma dans «L’esquive», d’Abdellatif Kechiche, en 2004. Avec quelque 35 longs métrages à son actif ainsi que des séries à succès comme «Validé» et «Plan cœur», Sabrina Ouazani est aujourd’hui à l’affiche de «Kung-Fu Zohra». Elle y joue Zohra, une femme qui n’arrive pas à quitter son mari violent (Ramzy Bedia). Un jour, elle atteint sa limite et décide d’apprendre à rendre les coups.

«J’ai été bercée aux films de kung-fu, je les regardais avec mon père, qui a, lui, fait du karaté. J’ai toujours aimé ça, nous raconte la comédienne de 33 ans. Ce rôle m’a davantage mis la pression, car je voulais être à la hauteur pour mon papa.» Mission accomplie, puisqu’il a trouvé sa fille «impressionnante» dans le film.

Zohra en plein apprentissage des techniques de kung-fu. DR

Après avoir dansé dans le film «Break» et joué au tennis dans «Mica», Sabrina Ouazani s’est formée avec un maître de kung-fu durant plusieurs mois. «Je suis passionnée et passionnelle avec ce que j’entreprends et je suis têtue, confie-t-elle. Contrairement à ce que la société a essayé de me dire en m’enfermant dans des cases pour que je ne me sente ni Française ni Arabe, ma mère m’a toujours dit que j’étais capable de tout. Je suis perfectionniste et j’ai une envie insatiable d’apprendre.»

Face à elle, un adversaire de taille: Ramzy, qui fait trois têtes de plus. «Il est impressionnant par son gabarit, mais aussi parce que c’est mon ami, c’est l’homme le plus drôle du monde, et là, c’était parfois ­flippant de le voir incarner ce personnage sombre et noir. Je n’ai pas l’habitude de le voir comme ça. Mais dès qu’ils disaient: «Coupez!» Ramzy me prenait dans ses bras et s’as­surait immédiatement que j’allais bien.» Et de préciser que «sur le plateau, il fallait être très disciplinés et précis, car ça peut vite devenir dangereux».

Omar (Ramzy Bedia), un adversaire de taille pour Zohra (Sabrina Ouazani). DR

«Je me suis beaucoup battue»

«Dans ma jeunesse, j’ai donné des coups, je me suis beaucoup battue, avoue la compagne de Franck Gastambide. J’étais un vrai garçon raté, mais bon, on parle de la primaire là! Je me suis vite rendu compte qu’il y avait d’autres réponses que la violence.

Avant de boucler l’interview, la comédienne a encore évoqué avec nous son expérience sur les séries «Validé» et «Plan cœur»: «Lorsque je suis arrivée sur ces tournages, je ne connaissais personne. Ensuite, à force de se retrouver tous les ans, on est devenus une vraie bande de potes. Ça fait 20 ans que je suis comédienne et, dans ce milieu, on se retrouve facilement, on forme une grande famille. Mais je suis très pro. Je prends chaque tournage comme un kif, mais je ne me repose jamais sur mes lauriers, car je n’ai pas envie de décevoir. Je suis entre le travail et le kif!»

«Kung-Fu Zohra»

De Mabrouk el Mechri. Avec Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia, Eye Haïdara. Sortie mercredi 9 mars 2022.