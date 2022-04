Cyclisme : Teuns devant Valverde à la Flèche Wallonne

Le Belge a fait la différence dans le Mur de Huy et a devancé l’Espagnol de 41 ans dans la classique belge.

Le champion du monde et vainqueur sortant, Julian Alaphilippe, s’est classé quatrième de cette course de 202 kilomètres comprenant trois ascensions du Mur de Huy. Le vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, s’est rassis dans les 300 derniers mètres sans parvenir à intégrer les dix premiers.

Sébastien Reichenbach a été le meilleur Suisse en se classant 30e à 24 secondes. Marc Hirschi suit à la 32e place, Gino Mäder à la 55e et Reto Hollenstein et Alexandre Balmer aux 119e et 120e rangs.