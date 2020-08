Industrie pharmaceutique Teva accusé d’entente sur les prix aux États-Unis

Sandoz, filiale du géant pharmaceutique suisse Novartis, avait accepté de payer en juillet 177 millions de francs d’amende pour la même accusation.

Teva et ses co-conspirateurs se sont mis d’accord pour fixer les prix, truquer les appels d’offres et se distribuer les clients pour plusieurs médicaments génériques.

Le géant israélien des médicaments génériques Teva est poursuivi par les autorités américaines pour entente illégale sur les prix de médicaments entre 2013 et 2015, selon un communiqué du département américain de la Justice diffusé mardi.

Teva et ses co-conspirateurs se sont mis d’accord pour fixer les prix, truquer les appels d’offres et se distribuer les clients pour plusieurs médicaments génériques, dont le populaire anti-cholestérol Pravastatine, accusent les autorités. Au total, les patients auraient payé 350 millions de dollars (318 millions de francs) de plus que ce qu’ils auraient dû, assure le département de la Justice.