Au Texas, la chaleur transforme les prisons en fournaises insoutenables

Le 4 juillet, alors que les Etats-Unis célébraient la fête de l’Indépendance en illuminant les cieux de feux d’artifice, Joseph Martire a perdu connaissance dans sa cellule de prison au Texas , un malaise lié à une chaleur de plus en plus insoutenable dans les prisons de l’Etat.

«Tombé dans les pommes»

Dans ces établissements aux murs de béton, de brique et d’acier, l’air est brassé par de grands ventilateurs industriels, mais rien de plus: dans la plupart des cas, il n’y a pas d’air conditionné. Et quand la température dépasse les 40 °C, la chaleur peut même être encore plus élevée à l’intérieur. A tel point qu’il arrive que des détenus bouchent les toilettes pour qu’elles débordent afin de pouvoir dormir à même le sol mouillé pour un peu de fraîcheur, selon des prisonniers, ex-prisonniers et proches interrogés par l’AFP.