Нова функція застосунку : Тепер додаток 20 Minutes доступний і українською мовою

На сьогодні вже понад 35 000 біженців з України зареєструвалися у Швейцарії. Починаючи з цього тижня всі статті в застосунку 20 Minutes можна читати українською мовою.

1 / 4 Відкрийте застосунок 20 Minuten або 20 Minutes 20minutes Безкоштовно зареєструйтесь, просто натиснувши в розділі Cockpit («Панель керування») 20minutes Виберіть потрібну мову (українську)

Вам легше дізнаватися новини українською мовою? Бажаєте бути в курсі того, що відбувається у вашому регіоні, у Швейцарії та світі, складати власну думку та брати участь в обговоренні актуальних тем? Тоді завантажте застосунок 20 Minuten або 20minutes. Найпопулярніша газета Швейцарії публікує понад 100 статей на день — тут ви знайдете як достовірні новини, так і цікаві розважальні матеріали.

«Запровадивши українську мову, ми даємо біженцям у Швейцарії можливість бути в курсі подій та володіти інформацією рідною мовою. Якщо це допоможе хоч трішечки полегшити адаптацію у Швейцарії, ми будемо дуже раді», — каже Марко ді Бернардо, технічний і продуктовий директор 20 Minuten.

Окрім української, ми впроваджуємо також російську мову. Таким чином, застосунок доступний уже дев’ятьма іноземними мовами, серед яких — англійська, хорватська, португальська тощо. Програмне забезпечення автоматично перекладає всі статті. Переклад може містити деякі помилки. Ми готові піти на це, тому що хочемо дати доступ до актуальних новин усім мешканцям країни. Просто спробуйте!