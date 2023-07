Emission de dating: TF1 au secours des parents célibataires

«Ma mère, ton père, l’amour est moi» sera diffusé dès le 3 août 2023. © THOMAS BRAUT / ITV / TF1

La description de la future émission de TF1 nous plonge au cœur d’un téléfilm de l’après-midi: des enfants (majeurs) qui en sont assez de voir leur papa ou leur maman souffrir du célibat organisent des rencontres dans leur dos dans l’espoir de leur redonner le sourire. Même le visuel de «Ma mère, ton père, l’amour et moi» semble avoir été créé pour une fiction uniquement proposée sur le petit écran avec un décor en carton pâte et des poses artificielles au possible.

Mais cette émission de dating, destinée donc à des parents qui cherchent l’amour et présentée par Hélène Mannarino, est tout ce qu’il y a de plus réel. Dès le 3 août 2023, en prime time, il sera donc possible de suivre ce programme «empreint d’authenticité, d’humanité, d’humour et d’amour et qui place la famille au cœur du programme», écrit la chaîne dans son communiqué.

Car il ne s’agira pas de speed dating classique suivi d’un séjour chez l’un ou chez l’autre comme dans «L’amour est dans le pré» ou de rencontres basées sur l’astrologie comme dans «Cosmic Love», mais d’une mécanique un poil plus complexe et qui pourrait réserver des surprises de taille aux personnes en quête de l’âme sœur. Les papas et les mamans célibataires, au nombre de huit, seront aidés dans leur recherche par des «experts» qui leur organiseront toutes sortes d’activités, rendez-vous et autres ateliers de coaching. Des experts qui sont… les enfants. Mieux – ou pire – encore, la progéniture sera installée dans une maison juste à côté de celle dans laquelle résideront les parents et verra tout ce qui se passe.