TF1: Découvrez qui a remporté la saison 9 de «The Voice Kids»

Et le vainqueur de la saison 9 de «The Voice Kids» – à laquelle a pris part la Vaudoise Emma – est… Durel! L’adolescent de 14 ans, membre de l’équipe de Slimane, l’a emporté face à Lucie, le mardi 29 août 2023, après l’élimination de Lou-Agathe et de Ilyana en milieu de soirée. Et pourtant, la partie était loin d’être gagnée pour l’apprenti chanteur, qui avait déjà passé le casting du télécrochet en 2021, sans succès.