TF1 et France Télé réclament 40  millions à Canal+

France : TF1 et France Télévisions réclament 40 millions à Canal+

Les chaînes attaquent leur concurrente en justice pour avoir diffusé des films en clair durant le premier confinement en France, en mars 2020.

«Aladdin», avec Mena Massoud (à g.) et Will Smith, a été proposé en mars 2020 sur Canal+.

D’après les informations du quotidien, France Télévisions et TF1 ont décidé d’attaquer Canal+ en justice et de réclamer 40 millions d’euros, correspondant, selon elles, à leur manque à gagner. Pour les plaignantes, en proposant des films en clair entre le 17 et le 31 mars 2020, la chaîne cryptée a enfreint la chronologie des médias, qui établit l’ordre de diffusion des longs métrages après leur sortie au cinéma.