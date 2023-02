Télévision : TF1 et M6 veulent jouer la carte du streaming gratuit

Après l’échec de leur fusion, les deux chaînes privées françaises TF1 et M6 abandonnent le streaming payant pour miser sur sa version gratuite, avec publicité.

La disparition attendue de la plateforme Salto signe la fin des ambitions de TF1 et M6 dans le streaming par abonnement payant. Après leur mariage avorté , les deux concurrents comptent désormais peser sur le marché de la publicité vidéo numérique grâce à leurs programmes populaires.

Chère expérience Salto

Salto, qui ne prend plus de nouveaux abonnés, aura coûté en 2022 quelque 46 millions d’euros à chacun des deux groupes privés, coactionnaires au côté de France Télévisions. Tous deux auront globalement vu leur bénéfice fondre l’an passé: une chute de 21,8% à 176 millions d’euros pour TF1, un plongeon de 42,5% pour M6 à 161,5 millions.

Associées à des perspectives publicitaires moroses en raison de la dégradation du contexte économique, ces publications de résultats ont provoqué une baisse des actions de TF1 et M6 mardi à la Bourse de Paris. Vers midi, le titre de TF1 cédait 5,39% à 7,11 euros, tandis que celui de M6 ne perdait plus que 0,64% à 14,04 euros, après avoir lâché jusqu’à 9%.

Régulateur pointé du doigt

Selon Nicolas de Tavernost, l’expérience Salto a tourné court en raison des remèdes drastiques imposés par l’Autorité de la concurrence, qui empêchaient les groupes de construire une véritable entreprise commune et d’optimiser les achats de programmes. Et le refus par la même instance du mariage entre les deux groupes privés à l’automne, après des mois de discussions, a éteint les espoirs de voir la plateforme changer de gouvernance.

Franchises comme «Star Ac» ou «Koh-Lanta»

De son côté, le groupe TF1, désormais dirigé par Rodolphe Belmer qui a pris ses fonctions de PDG lundi, ne veut pas augmenter son enveloppe déjà conséquente de programmes (près d’un milliard d’euros par an), mais les sélectionner en fonction de leur capacité à être visionnés et revisionnés, en direct et en replay sur sa plateforme myTF1.