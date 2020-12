France : «TF1» mise sur un programme en mode zombie

La chaîne lance vendredi soir «District Z», un programme qui devrait dépayser les téléspectateurs avec ses zombies à la «Walking Dead» et ses décors façon jeu vidéo.

Leur but : remporter des épreuves mêlant physique et mental, pour espérer accumuler des gains en faveur d'associations, s'ils parviennent à survivre et à forcer la salle des coffres du professeur. Mais ils jouent toute une nuit, dans le froid, au sein d'un univers inconnu, vaste et infesté de zombies, qui cherchent à les éliminer en s'emparant de leur «vie», un petit objet qu'ils portent sur leurs sac à dos. Et au fur et à mesure que la nuit avance, les épreuves se compliquent et il devient de plus en plus difficile d'échapper aux créatures qui hantent le district…