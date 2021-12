France : TF1 prépare un téléfilm sur l’affaire Daval

«Closer» a dévoilé le nom de ceux qui incarneront Jonathann et Alexia Daval dans un film que diffusera la Une.

Quatre ans après le décès d’Alexia Daval, tuée par son époux Jonathann, TF1 s’apprête à commencer le tournage d’un téléfilm racontant ce meurtre qui avait ému et choqué la France. Selon les informations du magazine «Closer», le tournage de cet unitaire commencera le 13 décembre 2021 près de Lyon et devrait durer environ un mois. La fiction reviendra sur le déroulé de l’affaire, de la disparition d’Alexia jusqu’aux aveux de son mari, qui a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle .

La publication révèle également le nom des acteurs choisis par la chaîne pour incarner le meurtrier et sa victime. C’est Maud Baecker et Liam Baty, qui jouent tous deux dans la série «Demain nous appartient», qui interprèteront Alexia et Jonathann. Ils auront Michèle Bernier pour partenaire. L’actrice se glissera dans la peau d’Isabelle Fouillot, la maman de la jeune femme.