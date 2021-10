seconde main – TF1 vend sur Vinted les tenues portées dans ses séries

Porter les tenues vues dans les séries diffusées par TF1? C’est possible avec cette initiative inédite de la chaîne française. En effet, elle collabore avec Vinted , l’application de revente de vêtements pour proposer les tenues des acteurs principaux de deux sagas phares , « Ici Tout Commence » et « Demain Nous Appartient » . Les actrices Vanessa Demouy et Maud Baecker mett ent en vente sur la plateforme la tenue qu'elles - ou qu'un des comédiens de ces séries - portaient dans l'épisode diffusé le jour même.