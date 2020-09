TGV Lyria revoit ses liaisons entre la Suisse et la France à la baisse à cause de la pandémie.

Dès le lundi 28 septembre, TGV Lyria revoit à la baisse le nombre de liaisons ferroviaires entre la Suisse et la France. «Suite à la décision du Conseil fédéral d’instaurer une quarantaine pour les voyageurs revenant de certaines régions françaises, dont l’Ile-de-France, les dessertes entre les deux pays passeront à 11 allers-retours quotidiens contre 15 actuellement.

Les liaisons quotidiennes entre Lausanne et Paris via Dijon restent inchangées avec trois allers-retours. En revanche, celles entre Genève et la capitale française passent de sept à quatre. La ligne Zurich-Paris, elle, est amputée d’une liaison avec désormais quatre dessertes dans les deux sens au lieu de cinq.