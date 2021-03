Le Vaudois, qui a disputé son dernier match NBA il y a plus d’un an, a annoncé qu’il était à la retraite.

On ne verra plus Thabo Sefolosha sous les paniers. AFP

Le 8 mars 2020, Thabo Sefolosha (35 ans) disputait son dernier match en NBA avec les Houston Rockets, après 14 ans au plus haut niveau du basket mondial. Rentré en Suisse avec sa famille l ’ an dernier, plutôt que de s ’ enfermer dans la bulle sanitaire de la NBA, le Vaudois n ’ avait plus évoqué sa carrière.

Et il y a eu cette discussion sur un podcast sud-africain, ces derniers jours, repris par la NZZ, où Sefolosha explique: «La retraite me convient bien. C’est un bon changement de rythme. Nous avions déjà évoqué la retraite avec ma femme en fin de saison dernière, et avions dès lors décidé de rentrer en Suisse. Après 14 ans passés aux É tats-Unis, il était temps de faire un pas en retrait».

Le «couteau suisse»

Surnommé le « couteau suisse » en raison de sa capacité à s ’ adapter à toutes les situations et sa fiabilité, le joueur formé à Riviera Basket avait été drafté en 13e position par Philadelphie en 2006. Tout de suite envoyé à Chicago, où il a joué trois saisons, Sefolosha a ensuite rejoint Oklahoma City en février 2009. C ’ est dans cette ville qu ’ il a vécu ses plus belles années professionnelles, participant même à une finale NBA en 2012, malheureusement perdue 4-2 contre le Miami Heat de LeBron James.

Sefolosha a ensuite joué à Atlanta (2014-2017), Utah (2017-2019) et finalement Houston (2019-2020). Mais depuis 2015 et une arrestation contestable par la police de New York qui l ’ avait blessé à une jambe, le Veveysan n ’ a jamais vraiment retrouvé son niveau d ’ antan. Si la ville de New York a finalement été condamnée à lui verser des millions d ’ indemnités, cette blessure l ’ a longtemps handicapé.