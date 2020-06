Violences raciales

Thabo Sefolosha: «J'ai été horrifié par ce que j'ai vu»

Le décès de George Floyd, victime de violences policières, a rappelé de très mauvais souvenirs au Veveysan des Houston Rockets.

C'était en avril 2015. Alors joueur des Atlanta Hawks, Thabo Sefolosha avait été violemment arrêté à la sortie d'une boite de nuit d'un quartier de New York. Le Vaudois s'en était sorti non sans mal, avec une lourde fracture du péroné qui l'avait immobilisé de longs mois. Une affaire dans laquelle le basketteur avait fini par obtenir gain de cause, et une indemnité de 4 millions de dollars.