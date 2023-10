Deux hommes arrêtés à la suite de la fusillade à Bangkok

«Deux hommes ont été arrêtés tôt, jeudi matin. Ils ont été envoyés à Bangkok pour les besoins de l’enquête», a déclaré jeudi un responsable des forces de l’ordre de la province de Yala (Sud), à la suite d’une fusillade, mardi, à Bangkok, dans le centre commercial Siam Paragon prisé des visiteurs étrangers. Ils sont soupçonnés d’avoir vendu une arme à feu à l’assaillant présumé, a-t-il indiqué. Deux femmes, de nationalité chinoise et birmane, ont trouvé la mort, et cinq autres personnes ont été blessées dans cette attaque. Le responsable des forces de l’ordre a ajouté que les maisons des deux suspects étaient perquisitionnées. Ils habitent dans la province de Yala, dans l’extrême-sud de la Thaïlande, en proie à une rébellion musulmane indépendantiste et théâtre d’attaques armées depuis plusieurs années.