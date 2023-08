Thaïlande: La Cour constitutionnelle prolonge l’impasse politique

La Cour a été saisie par le médiateur du royaume sur la constitutionnalité de ce refus et devait dire, jeudi, si elle acceptait d’examiner cette plainte, mais elle a reporté sa décision au 16 août, rendant impossible le vote prévu au Parlement, vendredi, sur la candidature d’une nouvelle personnalité. «La demande nécessite un examen approfondi, car elle touche au principe administratif dans le système de la monarchie constitutionnelle. (...) La Cour a donc décidé de reporter sa délibération afin de recueillir plus d’informations», a-t-elle expliqué dans un communiqué. «Le vote pour le Premier ministre demain (vendredi) est reporté – nous devrons attendre la décision de la Cour constitutionnelle le 16 août», a déclaré aux journalistes Wan Muhamad Noor Matha, le président de la chambre basse du Parlement.

À la recherche d’un Premier ministre

Après le retrait de M. Pita, la coalition pro-démocratie qui le soutenait a éclaté et le Pheu Thai, principal allié du MFP et arrivé en deuxième position aux élections, tente de constituer une nouvelle majorité autour de son candidat, l’homme d’affaires Srettha Thavisin. Pour devenir Premier ministre, un candidat doit être approuvé à la majorité par les deux chambres, les 500 députés élus et les 250 sénateurs nommés par l’ancienne junte. Poids lourd de la politique dirigé en sous-main par la famille Shinawatra, qui compte deux anciens Premiers ministres évincés par des coups d’Etat, le Pheu Thai devait présenter, jeudi, sa nouvelle coalition, mais cette annonce pourrait également être reportée.