Thaïlande: l'ex-Premier ministre ne passera qu'un an en prison

«Le fait est qu’il a été un Premier ministre qui a œuvré pour le bénéfice du pays et du peuple. Il est loyal à l’institution monarchique», est-il écrit dans le communiqué. «Il est âgé et a des problèmes de santé qui nécessitent un traitement à l’hôpital par des spécialistes. Le roi (…) a réduit la peine d’emprisonnement de Thaksin Shinawatra à un an, pour qu’il mette son expertise et son expérience au service du développement du pays.»