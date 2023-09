Le domicile d'un policier bien connu des Thaïlandais perquisitionné

Le domicile d’un des chefs les plus connus de la police thaïlandaise a été perquisitionné lundi matin. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une vaste enquête sur un réseau illégal de jeux d’argent en ligne ayant visé d’autres membres des forces de sécurité. «Je ne suis pas du tout inquiet, parce que je ne suis pas impliqué. Je peux répondre à toutes les questions», a déclaré aux journalistes le chef adjoint de la police, Surachate Hakparn, connu en Thaïlande pour ses interventions lors d’affaires médiatisées.

Sa maison de Bangkok a fait partie des 30 lieux, répartis sur six provinces, perquisitionnés par les forces de l’ordre, pour des soupçons autour d’un site internet de jeux d’argent surnommé «Betflix» et douze autres sites. Le nouveau Premier ministre Srettha Thavisin a estimé de son côté qu’«il y a peut-être besoin de créer un comité d’enquête indépendant, parce que c’est un gros problème» et cela «affecte l’opinion des gens sur la police».