Un ado de 14 ans fait un mort dans une fusillade en Thaïlande

Un adolescent de quatorze ans a été arrêté mardi, après une fusillade meurtrière survenue dans un centre commercial fréquenté de Bangkok, un an après la tuerie la plus importante de l’histoire moderne de la Thaïlande. Deux personnes, l’une de nationalité chinoise et l’autre birmane, ont été tuées, et cinq autres blessées dans cette fusillade, selon un nouveau bilan communiqué par le chef de la police, Torsak Sukwimol.