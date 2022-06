Thaïs Hurni: «Je serre les dents et j’essaie de donner mon maximum»

Vanessa Bernauer (AS Rome), Stefanie da Eira (Real Betis), Elvira Herzog (FC Cologne), Thaïs Hurni (Servette FCCF), Sally Julini (EA Guingamp), Naomi Mégroz (FC Zurich), Seraina Piubel (FC Zurich), Nadine Riesen (FC Zurich) et Nina Stapelfeldt (AC Milan) sont en concurrence pour obtenir leur place - 2 ou 3 seront conservées - en deuxième semaine.

– Je ne vais pas vous mentir, cela n’a pas été facile. On a encore passé du temps lundi soir avec l’équipe, car on se voyait mal se quitter comme ça, après cette finale perdue. Une manière de mettre un point à cette saison. Se remettre directement dans le bain le lendemain pour une préparation physique, ça a piqué.

– Les joueuses qui avaient joué lundi ont bénéficié de quelques soins, donc c’est clair qu’on en a reparlé. Mais de toute manière, ce qui est fait est fait. Et avec des «si» et des «mais», on refait tout un championnat.

– La préparation physique. Celles qui reviennent de vacances galèrent aussi, donc cela nous fait un peu «plaisir», dans le sens où celles qui, comme moi, viennent de terminer la saison ne sont pas les seules à souffrir à l’entraînement. En fait, les deux premières semaines vont être très compliquées physiquement. Cela nous fait un peu plus peur, car, au début, c’est facile de serrer les dents et de pousser. Mais refaire une «prépa» alors que tu n’as pas eu de vacances, ce n’est pas évident.

– C’est quelqu’un avec qui je m’entends extrêmement bien en sélection. Même si on ne jouait pas dans la même équipe, on a commencé dans le même club, à Grandson. On est passées par les mêmes étapes, donc cela me fait plaisir de retrouver un visage familier à Servette et surtout une autre Vaudoise. Donc ça fait plaisir.