Cinéma : Thandie Newton: appelez-la «Thandiwe»

Dans une interview à «Vogue» parue dimanche, l’actrice britannique, star de la série «Westworld», dit avoir décidé de revenir à son véritable prénom.

Ne l’appelez plus «Thandie» Newton. L’actrice britannique, star de la série «Westworld», a décidé de revenir à l’orthographe initiale de son prénom, «Thandiwe», «bien-aimée» en shona, langue d’Afrique australe, a-t-elle annoncé lors d’une interview dans l’édition britannique du magazine Vogue, parue dimanche.

Fille d’un technicien de laboratoire britannique et d’une princesse zimbabwéenne, Thandiwe Newton a déclaré que l’orthographe de son prénom avait été changée dans les crédits de son premier rôle d’actrice pour le film «Flirting» de 1991, quand elle n’avait que 16 ans.

Thandiwe Newton est depuis longtemps une championne de la cause des femmes, et de la lutte contre les agressions sexuelles. Elle s’est également élevée contre les abus racistes et sexuels à Hollywood.