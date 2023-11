The Bear: sur place ou à emporter aura une saison 3

Bonne nouvelle pour les fans de «The Bear: sur place ou à emporter». Disney + a annoncé le 6 novembre 2023, via un communiqué de presse, que la série culinaire connaîtra une troisième saison. «Si la première saison de «The Bear: sur place ou à emporter» avait séduit le public, la seconde a surpassé les attentes et la série est devenue un véritable phénomène culturel», a déclaré Nick Grad, directeur général de FX Entertainment.

Pour cette nouvelle saison qui devrait être diffusée sur Disney + en 2024, l’équipe devrait être globalement la même. «Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Christopher Storer, Joanna Calo, Josh Senior et au reste de l’équipe artistique, ainsi qu’au casting trois étoiles emmené par Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach. Le fruit de leurs efforts est tout simplement remarquable et, tout comme nos partenaires, Hulu et Disney +, et les nombreux fans de la série, nous attendons la prochaine saison avec impatience!» a conclu Nick Grad.