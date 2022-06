The Beat annonce une version zurichoise 

Le nom de The Beat évoque forcément quelque chose aux fans de rap. Le festival s’est en effet fait une jolie place dans leurs agendas avec quatre éditions à Genève et une à Neuchâtel en novembre 2021. Samedi 4 juin 2022, il reviendra dans son berceau de l’Arena genevoise. «Je suis content de pouvoir enfin réaliser cette 5e édition, initialement prévue en janvier 2021 et repoussée trois fois», souffle Julien Rouyer, organisateur. Le Vaudois a sué pour monter son festival à cette période: «Normalement, il a lieu en janvier au coeur de l’hiver. Là, on est juste avant les open airs estivaux. C’était compliqué de finaliser notre programmation, on a dû la remanier plusieurs fois notamment à cause des exclusivités imposées par les autres festivals à certains artistes.» Au final, il ne reste de l’affiche de base que Niska et Freeze Corleone sur six rappeurs au total. Des billets sont par ailleurs encore disponibles.