Festival à Genève : The Beat ne fera pas vibrer l’Arena cet hiver

Le festival consacré au hip-hop n’aura pas lieu comme initialement prévu en janvier 2021. Il est reporté à l’automne.

Encore un coup dur dans le monde des festivals romands. La 5e édition de The Beat n’aura pas lieu le 30 janvier 2021 à l’Arena de Genève comme initialement prévu. L’événement est reporté au samedi 2 octobre 2021. «Le Beat Festival n’échappe pas à la deuxième vague du coronavirus. Étant donné la situation sanitaire actuelle et les diverses mesures et restrictions liées à la pandémie, la 5e édition est reportée à octobre 2021», ont communiqué les organisateurs vendredi 27 novembres 2020. Ils précisent que le programme reste inchangé avec les poids lourds du rap francophone que sont Niska, Heuss L’Enfoiré, Maes, Bosh et Leto. Un dernier artiste sera en outre annoncé début 2021. Les billets achetés pour janvier 2021 restent valables pour la nouvelle date.