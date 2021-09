Live de Black Eyed Peas devant les pyramides

Live stream : The Black Eyed Peas a «hâte de danser avec la planète entière»

Le groupe américain de pop donnera, samedi 2 octobre 2021, un concert à suivre en streaming depuis les pyramides de Gizeh.

Taboo, apl.de.ap et will.i.am (de g. à dr.) sont les membres permanents des Black Eyed Peas.

Le groupe américain formé par will.i.am, célèbre producteur qui a été accusé de plagiat, apl.de.ap et Taboo se produira sous le soleil égyptien le samedi 2 octobre 2021 dès 20 heures. Son show sera public, avec 13’000 spectateurs, mais également proposé en streaming, sur live-now.com, pour un prix de 10 francs. Selon le communiqué des organisateurs, The Black Eyed Peas offrira «une performance légendaire qui restera dans les annales». Dans les faits, le trio va interpréter quelques titres de son dernier album en date, «Translation», et reprendre ses tubes. C’est peu dire qu’il en a sorti de nombreux, depuis le premier, la perle hip-hop «Joints & Jam», en 1998.