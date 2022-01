The Chainsmokers, des sosies pour un retour

Le plan de communication d’Andrew Taggart et d’Alex Pall a fonctionné à merveille. En pause depuis deux ans, le duo derrière The Chainsmokers est parvenu à faire le buzz sur TikTok en amont de l’annonce de son retour. Il y a deux semaines, une première vidéo a été postée sur le compte officiel de la paire, qui a battu des records aux États-Unis. On y voit deux hommes, qui ne ressemblent pas du tout à Andrew et Alex, se présenter sous le nom de The Chainsmokers. «Salut, c’est nous. On a été absents ces deux dernières années. On a changé nos plans de carrière. On s’est lancés dans le monde de la boxe, en MMA ou en MDMA. On vient pour toi Jake Paul (ndlr: youtubeur américain devenu boxeur). On va te botter le cul», disent-ils. À la suite de cette première vidéo, une dizaine d’autres, souvent bourrées d’humour et d’autodérision, ont été uploadées. On découvre ces faux Chainsmokers aux platines, en studio, en shooting photo ou en discussions avec un label.