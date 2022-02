Royaume-Uni : «The Crown» a été la victime d’un gros cambriolage

Des accessoires et bijoux d’une valeur de 180’000 francs utilisés dans la série Netflix ont été dérobés à Mexborough, dans le Yorkshire du Sud, en Angleterre.

L’équipe de «The Crown», série qui a triomphé aux Emmy Awards, a joué de malchance. Des malfrats ont dérobé environ 350 antiquités, d’une valeur totale estimée à 180’000 francs, dans des camions stationnés à Mexborough, en Angleterre, où se tourne la 5e saison. Parmi les objets volés figurent une réplique de l’Œuf au carrosse du Couronnement de Pierre-Karl Fabergé, des candélabres en argent et en or, un service de coiffeuse en argent, de la verrerie et des carafes de la cristallerie Saint-Louis. «Les objets volés ne sont pas nécessairement en très bon état, ils ont donc peu de valeur à la revente. Cependant, ils sont précieux en tant que pièces pour l’industrie cinématographique britannique», a regretté Alison Harvey, décoratrice du programme dans lequel Claire Foy, meilleure actrice que maman, a campé Elisabeth II.