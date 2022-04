Netflix : «The Crown» cherche sa Kate Middleton

La série qui raconte l’histoire de la famille royale a publié une annonce pour trouver celle qui incarnera l’épouse du prince William.

On savait déjà que «The Crown» ne parlerait pas de l’histoire d’amour entre le prince Harry et Meghan Markle . Aujourd’hui, on apprend que la série de Netflix, victime d’un cambriolage en février 2022 , racontera celle du prince William et de Kate Middleton. La production du feuilleton a publié une annonce pour dénicher la perle rare qui incarnera la duchesse de Cambridge au moment de sa rencontre avec celui qui deviendra son époux.

La 5e saison de la série, composée de dix épisodes et prévue pour novembre 2022, se déroulera entre le début des années 1990 et le décès de la princesse Diana, le 31 août 1997, à Paris. Elizabeth Debicki et Dominic West y incarneront Lady Di et le prince Charles. Le tournage de la 6e et dernière saison commencera en août 2022 au Royaume-Uni.