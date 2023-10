The Crown: Elizabeth Debicki attendait impatiemment la saison 6

Will Powell (à g.) dans le rôle du prince Harry, Elizabeth Debicki dans celui de Lady Di et Rufus Kampa dans celui du prince William.

À un mois de la mise en ligne de la première partie de la saison 6 de «The Crown», Netflix a dévoilé de nouvelles photos de la série. On y découvre notamment Elizabeth Debicki, qui reprend le rôle de la princesse Diana, Will Powell en prince Harry, Rufus Kampa en prince William ou encore Khalid Abdalla qui incarne Dodi Al Fayed. Et ce n’est pas tout. La plateforme de streaming, qui prévoit une série sur la vie de John Fitzgerald Kennedy, a également publié de courtes interviews de plusieurs membres du casting de cette ultime saison.