Netflix : «The Crown» montrera Diana morte

«Les princes William et Harry n’ont jamais vu leur mère morte dans un cercueil et ils ne devraient pas avoir à regarder ça, pas plus que le public britannique, a déclaré le témoin. Les producteurs sont allés beaucoup trop loin pour faire de l’audience. Tout le monde était très mal à l’aise pendant le tournage. C’est obscène, et ça ne devrait pas être diffusé.»