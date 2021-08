Les nouveaux Charles et Diana de The Crown

Netflix : «The Crown»: voici les nouveaux Charles et Diana

Netflix a partagé deux photos montrant Dominic West et Elizabeth Debicki dans la saison 5 de la série.

La cinquième saison de la série couvrira les années 1990. En plus de Dominic West et d’Elizabeth Debicki, qui succèdent à Josh O’Connor et à Emma Corrin, Netflix a fait appel à Imelda Staunton (Elisabeth II), Jonathan Pryce (le prince Philip), Lesley Manville (la princesse Anne) et Jonny Lee Miller (le premier ministre John Major).