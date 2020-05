Actualisé 12.05.2020 à 12:06

Série

«The Eddy»: la lettre d’amour de Chazelle au jazz et à Paris

Pour sa première série, Damien Chazelle a voulu lier ses deux passions et a tourné dans la capitale française.

de Henry Arnaud, Los Angeles

«La La Land», avec Ryan Gosling et Emma Stone, lui a permis de remporter un Oscar et un Golden Globe en 2017. Depuis le 8 mai 2020 , c’est sur Netflix que l’on peut voir la dernière création en date de l’Américain Damien Chazelle: la série «The Eddy», avec André Holland, Tahar Rahim et Leïla Bekhti.

Pourquoi aviez-vous mis tous vos autres projets en attente pour cette série?

Cela faisait plus de cinq ans que je voulais faire aboutir «The Eddy». Je souhaitais que le jazz soit un personnage de la série et que l’on vive cette musique qui me fascine. C’est pour ça que le scénario suit la vie d’Elliot Udo (ndlr: incarné par André Holland), ce musicien américain installé à Paris qui essaie de faire survivre son club de jazz alors que sa fille arrive de New-York.

Comment s’est passé le tournage à Paris?

J’avais très peur, mais j’étais aussi fasciné par ce challenge. L’équipe a tout de suite compris mon idée de tourner les deux premiers épisodes presque comme s’il s ’ agissait d’un documentaire. La pause déjeuner était aussi exceptionnelle. Les repas étaient excellents, mais il y avait aussi du vin rouge et du rosé à disposition, ce qui change des normes à Hollywood (rires).

Tahar Rahim et Leïla Bekhti refusent les projets communs. Comment les avez-vous convaincus de jouer un couple?

Je suis fan de Tahar depuis que je l’ai découvert dans «Un prophète». J’avais son nom en tête pour incarner Farid dès le premier jour. Nous cherchions une actrice pour incarner son épouse et Leïla était intéressée. Tous deux ont été conquis par le scénario. Je suis un réalisateur chanceux.

Vous êtes devenu papa durant la production de «The Eddy».