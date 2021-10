The French Dispatch: un petit bonbon à déguster

Lyna Khoudri, Frances McDormand et Timothée Chalamet.

Après «Moonrise Kingdom», «The Grand Budapest Hotel» et «L’île aux chiens», Wes Anderson revient avec un film bonbon très bavard, décousu, qui ne reprend jamais son souffle et qui réunit un nombre incalculable de stars (dont Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Cécile de France, Frances McDormand, Saoirse Ronan et Owen Wilson pour ne citer qu’eux) – parfois sur des scènes de quelques secondes seulement. Avec le temps, le contenu de ces histoires s’efface passablement, mais la beauté époustouflante que l’on retrouve dans chaque cadrage reste. Tout comme le grain de folie de Wes Anderson qui, comme à son habitude, nous emporte loin, loin!