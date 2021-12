Test : «The Gunk», une mission aspiration pleine d’inspiration

Inclus dans le Game Pass, la nouvelle épopée signée Image & Form fait la part belle au nettoyage.

Non, ce jeu n’est pas une publicité déguisée pour une célèbre marque d’aspirateur. Dans «The Gunk», on incarne Rani, convoyeuse de l’espace un brin opportuniste, chercheuse de trésors à ses heures. Quand, alors qu’elle explore les ruines d’une civilisation disparue, elle tombe par hasard sur une planète inconnue regorgeant de richesses, elle est attaquée par un terrible parasite visqueux, le Gunk.

Concocté par les créateurs de la série «SteamWorld», cette expédition futuriste et sans prise de tête permet de flâner dans une flore luxuriante de toute beauté, accompagné par une bande sonore qui n’est pas en reste. Et c’est ainsi qu’on va découvrir les secrets de la planète tout en utilisant un gant de puissance pour aspirer toute menace et préserver l’écosystème. En effet, les plantes qu’on sauve permettent de poursuivre l’aventure. Par ailleurs, le scénario est émaillé d’énigmes, lesquelles se révèlent plutôt faciles à résoudre. Rafraîchissant au début, «The Gunk» perd un peu de sa superbe à mesure que s’installe une répétitivité dans les actions à accomplir en boucle. Mais ce court voyage devrait plaire aux plus jeunes grâce à son accessibilité.