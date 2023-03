Série : «The Idol»: le réalisateur défendu par Lily-Rose Depp

Après la publication d’un article dans «Rolling Stone» accusant Sam Levinson d’avoir fait de la série une apologie du viol, l’actrice a volé à son secours.

Lily-Rose Depp et The Weeknd incarnent les héros de «The Idol». HBO

C’est une attaque en règle à laquelle s’est livré «Rolling Stone» contre la future série «The Idol». Dans un article mis en ligne le 1er mars 2023, la publication rapporte que la fiction, écrite et produite par The Weeknd et réalisée par Sam Levinson, serait une version plus sombre et plus dérangeante d’«Euphoria» et qu’elle ferait l’apologie du viol. Citant treize sources anonymes, le magazine indique que Sam Levinson, qui a remplacé la réalisatrice Amy Seimetz, aurait fait de «The Idol» du «porno tortionnaire et tordu».

Mise au courant du contenu de l’article, l’actrice principale de la série Lily-Rose Depp, 23 ans, a pris la défense du metteur en scène, déclarant qu’il était le meilleur réalisateur avec lequel elle avait travaillé. «Je ne me suis jamais sentie aussi soutenue ou respectée dans espace créatif, mes idées et mes opinions n’ont jamais été autant valorisées (…). Il engage des personnes dont il aime le travail et a toujours créé un environnement dans lequel je me sentais considérée, entendue et appréciée», a-t-elle fait savoir dans un communiqué transmis au «New York Post».

The Weeknd, de son côté, a choisi de répondre avec ironie sur Instagram. En légende d’un extrait de «The Idol», dans lequel son personnage déclare que «Rolling Stone» n’a plus aucune importance et que son heure de gloire est passée, la future star de cinéma de 33 ans a écrit: «Rolling Stone», on vous a contrariés?»