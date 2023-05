La série événement The Idol sera visible sur RTS 1

Avis aux fans de Lily-Rose Depp et The Weeknd: les deux stars seront sur les écrans romands. La RTS a en effet décidé de diffuser leur série, «The Idol», qui fait déjà polémique avant même sa diffusion. Le service public a annoncé mardi 16 mai 2023 que la fiction – «une plongée fiévreuse au coeur de l'industrie musicale, entre abus et débauche» – sera à l’antenne le lundi 5 juin 2023 à 0h25 sur RTS 1, 24 heures seulement après les États-Unis. Chacun des six épisodes sera en outre dispo en primeur dès 4h du matin chaque lundi sur la plateforme RTS Play.