Rock : The Jamborines sort enfin son deuxième album

Le groupe vaudois de rock sort le 2 septembre 2022 «Suffer The Dream», dix ans après son premier disque «Tales of Broken Afternoons».

The Jamborines, version 2022, avec de g. à dr.: Chris (basse), Caleb (chant), Yann (guitare) et Nathan (batterie).

Au début des années 2010, le combo fondé à Yverdon-les-Bains déboulait sur la scène rock helvétique avec un certain succès. Auréolé d’une victoire nationale dans un concours destiné aux jeunes artistes, The Jamborines commençait à enchaîner les dates dans la foulée de la sortie de son premier album «Tales of Broken Afternoons». Une longue période d’atermoiements a suivi avec une séparation et une reformation qui a, finalement, débouché sur un come-back en 2020 avec le single «Never Care To Repeat».