Les Kardashian a été renouvelé pour 20 autres épisodes

La famille au complet avec, en haut de g. à dr.: Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kris Jenner et Kylie Jenner. En bas: Khloé (à g.) et Kourtney Kardashian.

La première saison, diffusée dès avril 2022 et qui avait été soupçonnée d’être truquée, avait réalisé des records d’audience sur Hulu. C’était même le programme le plus regardé lors de la semaine de son lancement. À l’origine, le service de streaming avait commandé 40 épisodes pour les quatre premières saisons. «La nouvelle commande de 20 épisodes signifie que «Les Kardashian» restera sur Hulu jusqu’à la sixième saison», a calculé le «Daily Mail». Le tabloïd a rappelé que Kris Jenner, la matriarche du clan âgée de 67 ans, avait dit à «Variety» que sa téléréalité était une «plateforme extraordinaire» pour promouvoir les nombreux produits dérivés des membres de la famille: «Une fois que nous avons su que c’était un succès, c’est à ce moment-là qu’on a changé de casquette et qu’on s’est dit qu’il fallait sortir des sentiers battus et utiliser l’émission comme une plateforme promotionnelle. Ce que nous avons fait.»