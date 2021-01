Hip-hop : The Kid Laroi, 17 ans, et déjà encensé par une star

Le jeune rappeur australien a été félicité par Elton John qui voit en lui un futur grand artiste.

L’année 2021 pourrait bien être celle de The Kid Laroi, un jeune rappeur australien de 17 ans. Déjà que son single «Without You» est parmi les dix plus écoutés de la planète en ce moment sur Spotify, voilà que le garçon vient de recevoir un soutien de poids. Lors d’une discussion sur Apple Music, Elton John lui a balancé: «Bravo pour tout ce que tu as fait depuis tes débuts. Tu es déjà un grand et j’espère que tu réalises ce qu’il va se passer pour toi en 2021. Cette année, tu vas devenir un des plus grands artistes du monde. Tu le mérites. Ta musique, c’est bien plus que du rap.» Scotché, The Kid Laroi a balbutié que les encouragements d’Elton «signifiaient beaucoup pour lui».